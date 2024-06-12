شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الترسانة بهدف السويسى ويرتقى لصدارة دورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سبورتنج على الترسانة بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الرابعة لدورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء .



أحرز هدف المباراة عبد الرحمن السويسى في الدقيقة 55 من ضربة ركنية ارتقى لها اللاعب برأسية قوية في المرمى فشل دفاع وحارس مرمى الترسانة في التعامل معها ، ليرفع سبورتنج رصيده إلى 7 نقاط متساويا مع حرس الحدود في الصدارة ، بينما تجمد رصيد الترسانة عند 4 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب .



ضغط سبورتنج في الربع ساعة الأولى متسلحا بعامل الأرض من أجل إحراز هدف التقدم وكاد يدرك الهدف بالفعل لولا يقظة دفاع وحارس مرمى الترسانة ، واعتمد الشواكيش على الهجمات المرتدة السريعة بفضل تحركات إسلام عصام والليبيرى أوتو وكيشو .



وفى الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول حاول لاعبو الترسانة امتلاك منطقة الوسط وتنظيم عدد من الهجمات التي مثلت خطورة على أيمن رجب حارس مرمى سبورتنج إلا أنها افتقدت للمسة الأخيرة حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين .

وفى الشوط استطاع سبورتنج من إحراز هدف التقدم من رأسية متقنة لعبد الرحمن السويسى ، حاول بعدها الترسانة إدراك هدف التعادل بعدما اجرى حسين شكرى المدير الفنى للفريق عدة تغييرات دون جدوى حتى اطلق حكم المباراة محمد يوسف صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز سبورتنج بثلاث نقاط غالية .