شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السويس يهزم حرس الحدود بهدف يعقوبو بدورة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب السويس على حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الجيش بالسويس في الجولة الرابعة من دورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء .



أحرز هدف السويس يعقوبو سعيد في الدقائق الأولى من عمر اللقاء ، عندما استغل تقدم كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود واودع الكرة في المرمى ، ليرتفع رصيد أبناء الغريب إلى 4 نقاط بعدما حققوا الفوز الأول لهم في الدورة ، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 7 نقاط ومازالوا في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن سبورتنج .



حاول حرس الحدود بعد الهدف تنظيم صفوفه وضغط بكل قوة بغية إحراز هدف التعادل ، قابله دفاع محكم من لاعبى منتخب السويس ومحمود كوكو حارس مرماهم الذى نجح في خروج الشوط الأول بتفوق فريقه بهدف مقابل للاشئ .

وفى الشوط الثانى ضغط الحرس الحدود بغية إحراز هدف التعادل دون جدوى بفضل الدفاع المحكم من لاعبى السويس الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة التى شكلت خطورة على مرمى كريم عماد حارس الحدود حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء .