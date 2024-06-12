شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى يتعرض لكسر في عظام الوجه.. ويغادر المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الحارس الشاب مصطفى مخلوف تعرض لكسر في عظام الوجه أثناء مشاركته في التدريبات أمس، وتم نقله لأحد المستشفيات.

وأوضح أن مخلوف أجرى العديد من الفحوصات والأشعات اللازمة، ثم خضع بعدها للملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة، قبل أن يغادر المستشفى اليوم الأربعاء.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن حالة مخلوف باتت مستقرة اليوم، وسوف يحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، ويبدأ بعدها عمل فحوصات جديدة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى،خالد بيبو، قال مدير الكرة بالنادي، إن لاعبي الفريق الدوليين سوف ينضمون للبرنامج التدريبي للأهلي، غدًا الخميس، بعدما حصلوا على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب انتهاء معسكر المنتخب لتفادي الإجهاد والإصابات، في ظل ضغط مباريات الفريق في الفترة القادمة.

وأشار بيبو إلى أن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، حصل على التقرير الطبي والبدني للاعبي الأهلي الدوليين عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني، وذلك في ظل التنسيق القائم بين الجهاز الطبي في الأهلي ونظيره في المنتخب، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية والطبية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن جميع اللاعبين سوف يخضعون لفحص طبي مع انتظامهم في التدريبات غدًا، لمزيد من الاطمئنان على حالاتهم.

هذا ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.