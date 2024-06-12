شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر والمثلوثى وعواد ينتظمون فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

انتظم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك وناصر ماهر لاعب الوسط في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأول عقب خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وشارك التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد عودته من صفوف منتخب بلاده بعد خوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وفي نفس الوقت انتظم الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال في التدريبات بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأولمبي.



ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها بعد غدا الجمعة، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.