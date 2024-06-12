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عرض خرافي جديد من الاتحاد السعودي للتعاقد مع صلاح

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الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة اليوم ، إن نادي الاتحاد السعودي يُخطط للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت نقلا عن الصحفي إكرم كونور الذي يعمل في شبكة "ESPN" الإسبانية، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي،: "يخطط الاتحاد لإجراء صفقة جديدة بقيمة 175 مليون يورو، للتعاقد مع محمد صلاح"ز

كان الاتحاد السعودي قد تفاوض مع محمد صلاح في صيف 2023، ولكن لم تتم المفاوضات بنجاح، ليستمر مع فريقه .

يذكر أن عقد محمد صلاح ينتهي مع ليفربول، في صيف 2025.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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