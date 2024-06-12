شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر وصول بيرسي تاو إلى القاهرة لعلاج شد العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن التقرير الطبي الذي تسلمه من منتخب جنوب إفريقيا يشير إلى أن بيرسي تاو يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

وأشار جاب الله إلى أن تاو سوف يخضع لفحوصات جديدة وأشعة فور عودته إلى القاهرة، لتحديد البرنامج العلاجي الخاص به، والاطمئنان على حجم الإصابة بشكل أوضح.

ويواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.