«كاف» يتخذ قرار بشأن موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اتخذ قرارا بشأن مواعيد كأس الأمم الإفريقية، والتي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بسبب دخولها في الموعد المحدد لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وذكرت التقارير أن "كاف" قرر أن تكون بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في الفترة بين منتصف ديسمبر في عام 2025 حتى منتصف شهر يناير في 2026.

وفي وقت سابق، نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أول رد رسمي بشأن حقيقة تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد انتشار العديد من الأنباء التي أفادت بأنها من المرجح أن تتأجل بسبب بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال الكاف في بيان رسمي الأسبوع الماضي: "ستجتمع اللجنة التنفيذية لاتخاذ قرار بشأن مواعيد البطولة، ثم سيتم إصدار بيانا رسميا حول هذه المسألة."

وأضاف الاتحاد الإفريقي: "كل التقارير حول كأس أمم إفريقيا 2025 غير صحيحة، ومن المقرر أن نعلن هذا الفترة المقبلة."

جدير بالذكر أن هناك العديد من التقارير الصحفية السابقة التي أشارت إلى أن كاف لم يستقر على الموعد النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

وأضافت التقارير الصحفية وقتها أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يتواصل مع جميع الأطراف المعنية في الفترة الحالية، من أجل التوصل إلى حل في مواعيد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.