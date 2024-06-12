الأهلي يعلن إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى بفروع زايد ومدينة نصر والقاهرة الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك في فروع النادي بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة‏.

يأتي ذلك لخدمة الأعضاء والتيسير عليهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

وناشدت الإدارة التنفيذية الجميع الالتزام بجميع اللوائح والتقاليد الخاصة بدخول النادي لأداء صلاة العيد.

على صعيد آخر قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن لاعبي الفريق الدوليين سوف ينضمون للبرنامج التدريبي للأهلي، غدًا الخميس، بعدما حصلوا على راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، عقب انتهاء معسكر المنتخب لتفادي الإجهاد والإصابات، في ظل ضغط مباريات الفريق في الفترة القادمة.

وأشار بيبو إلى أن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، حصل على التقرير الطبي والبدني للاعبي الأهلي الدوليين عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني، وذلك في ظل التنسيق القائم بين الجهاز الطبي في الأهلي ونظيره في المنتخب، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية والطبية.