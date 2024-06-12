راحه إضافيه لنجم الزمالك بأوامر جوميز

ياسر رشاد - القاهرة - حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية غداً الخميس بصورة طبيعية استعداداً للمباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين، ومنحهم بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.