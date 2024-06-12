حارس الأهلي يتعرض للإصابة بكسر في عظام الوجه

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مصطفى مخلوف تعرض لكسر في عظام الوجه أثناء مشاركته في التدريبات أمس، وتم نقله لأحد المستشفيات.

وأوضح أن مخلوف أجرى العديد من الفحوصات والأشعات اللازمة، ثم خضع بعدها للملاحظة الطبية لمدة ٢٤ ساعة، قبل أن يغادر المستشفى اليوم الأربعاء.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن حالة مخلوف باتت مستقرة اليوم، وسوف يحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، ويبدأ بعدها عمل فحوصات جديدة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.