وزير الرياضة يعلن تدشين مكتب شباب المعرفة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تدشين مكتب شباب المعرفة المصري، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنمية وتمكين الشباب المصري وصقل مهاراته في كافة المجالات المعرفية، اتفاقاً مع الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن المكتب سيهدف إلى تنمية قدرات الشباب المصري وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات المعرفية، وايضا نشر ثقافة المعرفة والبحث العلمي بين الشباب، كما سيعمل على ربط الشباب بالمصادر المعرفية العالمية، ودعم الشباب في تأسيس مشاريعهم الخاصة.

صبحي: نسعى لنشر المعرفة بين أوساط النشء والشباب

موضحا أن تأسيس مكتب شباب المعرفة المصري جاء في إطار حرص الوزارة على تنمية قدرات الشباب المصري وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات المعرفية. ويهدف المكتب إلى ربط الشباب بالمصادر المعرفية العالمية وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع.

ومن المقرر أن يشغل الاستاذ فتحي عماد، منسق عام هيئة المعرفة المصرية بمشروع المعرفة العالمي بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، منسقا عاما للمكتب، وذلك تقديراً لخبراته الواسعة في مجال المعرفة وتمكين الشباب ويشغل الاستاذ جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيساً شرفياً لمكتب مصر، تقديراً لدوره الريادي في دعم المعرفة ونشرها.