مباريات نارية تنتظر الاهلي بعد انتهاء التوقف الدولي

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مباريات نارية في شهر يونيو الجاري، بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي.

ولم يلعب الاهلي أي مباريات منذ تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، والتي أقيمت يوم 25 مايو الماضي، بنتيجة 1-0 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

ويحتل الاهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة في الموسم الحالي.

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ويستعد الأحمر لمواجهة نظيره فاركو، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري.

وجاءت مباريات الاهلي في شهر يونيو كالتالي:

فاركو ضد الاهلي – 14 يونيو – الجولة 11 في الدوري المصري.

الاتحاد السكندري ضد الاهلي – 18 يونيو – الجولة 26.

الاهلي ضد الداخلية – 21 يونيو – الجولة 12.

الاهلي ضد الزمالك – 25 يونيو – الجولة 27.

الاهلي ضد فاركو – 28 يونيو – الجولة 28.