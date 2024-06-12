الزمالك يرفض منافسة الاهلي على الدبابة الأفريقية

شهدت الأيام الأخيرة تردد أنباءً حول، دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع محمد كوناتيه، مهاجم بوركينا فاسو، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم كوناتيه، بالنادي الاهلي، خلال الأيام الأخيرة، حيث دخل الأحمر في مفاوضات جادة مع اللاعب وكيله من أجل ضمه.

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ويبحث الاهلي والزمالك، عن تدعيمات قوية لصفوفهما خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل الموسم المقبل والمشاركة في البطولات الأفريقية.

ونفت مصادر خاصة داخل نادي الزمالك، الدخول في مفاوضات مع محمد كوناتيه خلال الفترة الأخيرة من أجل التعاقد معه.

وأكدت المصادر بأن مهاجم بوركينا فاسو، خارج حسابات الزمالك، وأن النادي لم يفتح أي خطوط اتصال مع اللاعب.

وفي سياق اخر أبلغ مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أحد اللاعبين المعارين بالعودة إلى صفوف فريق الكرة الأبيض في الموسم المقبل.

وتلقى أحمد محمود، لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الجونة، إبلاغ رسمي من إدارة الكرة بالقلعة البيضاء بالعودة بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.

وشهدت الأيام الأخيرة، تلقى الزمالك عرضًا لرحيل أحمد محمود للاحتراف الخارجي في فترة الانتقالات الصيفية عن طريق أحد الوكلاء.

ورفضت الإدارة البيضاء الاستغناء عن اللاعب، وتمسكت بتواجده ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل بعد تقديمه مستوى متميز مع الجونة.