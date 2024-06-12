عضو في جهاز اليد ينضم لمعاونة جوميز بالزمالك.. تفاصيل

وافق جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على انضمام عضو جديد إلى جهازه المعاون، خلال الفترة المقبلة.

أعلن نادي الزمالك انضمام الكرواتي ماريو تومليانوفيتش، المعد البدني لفريق كرة اليد إلى الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز، بداية من اليوم الأربعاء.

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وتواجد تومليانوفيتش في تدريب الفريق الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب النادي، وقد بعد موافقة جوميز ليبدأ مهام عمله اليوم.

ويأتي تعزيز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بتومليانوفيتش، خبير اللياقة البدنية، في إطار حرص جوميز على تجهيز لاعبيه بأفضل وجه ممكن للمباريات المُقبلة.

وجاء تواجدي بتومليانوفيتش، ليحل محل محمد مدحت، الذي توفى على أثر أزمة قلبية بشكل مفاجئ منذ أسابيع.

وفي سياق أخر عاد ثنائي الزمالك، محمد عواد حارس المرمى و ناصر ماهر لاعب الوسط، إلى التدريبات الجماعية للفريق، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي. وذلك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانضم عواد وماهر إلى زملائهم بعد عودتهما من صفوف المنتخب الوطني الأول، عقب خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وشهدت التدريبات أيضًا عودة اللاعب التونسي حمزة المثلوثي، مدافع الفريق، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم.

كما انضم الثلاثي حسام عبد المجيد و محمد شحاتة و زياد كمال إلى التدريبات الجماعية بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأولمبي.

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في مباراة مُؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام يوم 14 يونيو الجاري.