مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أجرى قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك سلمان”، مساء اليوم الأربعاء.

وأسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين عن الآتي:

الاتفاق ضد العدالة

القادسية ضد العروبة

الأخدود ضد العربي

الوحدة ضد الفيصلي

الأهلي ضد الجندل

أبها ضد التعاون

الحزم ضد النصر

الفيحاء ضد الباطن

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الاتحاد ضد العين

الطائي ضد الخليج

البكيرية ضد الهلال

الخلود ضد الشباب

الجبلين ضد الفتح

جدة ضد الرائد

النجمة ضد ضمك

الصفا ضد الرياض.

فيما جاءت مواعيد مباريات بطولة كأس الملك 2024-2025

دور الـ 32 في الفترة بين 22-25 سبتمبر

دور الـ 16 في الفترة بين 28-29 أكتوبر

دور الـ 8 في الفترة بين 6-7 يناير

دور الـ 4 في الفترة بين 2-1 أبريل