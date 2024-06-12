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ميسي يكشف عن أخر نادِ سيلعب له قبل الاعتزال

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ليونيل ميسي - منتخب الأرجنتين

ليونيل - منتخب الأرجنتين

كشف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الإمريكي، عن محطته الأخيرة في كرة القدم، قبل اعتزاله اللعب نهائيًا.

وقال ميسي، في تصريحات لشبكة “ESPN”: “مازلت أستمتع بكرة القدم. في إنتر ميامي، أنا محظوظ بوجود زملاء وأصدقاء بجانبي. وأيضًا في المنتخب الوطني”.

وأضاف: “استمتع بالتفاصيل الصغيرة على وعي بأنني سأفتقدها عندما لا ألعب بعد الآن. ولكنني لست مستعدًا للاعتزال”.

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وواصل: “لست مستعدًا لترك كرة القدم. قضيت حياتي كلها أفعل ذلك. أحب لعب الكرة. أستمتع بالتدريبات، الحياة اليومية، والمباريات. هناك بعض الخوف من أن ينتهي كل شيء”.

وأتم: “إنتر ميامي سيكون آخر نادٍ لي، نعم.. اعتبارا من اليوم، سيكون هذا آخر نادٍ ألعب فيه”.

وعن مارادونا، قال ليونيل ميسي: “كنا نحب بعضنا البعض كثيرًا، منذ أن بدأت اللعب كان يريد دائمًا الأفضل بالنسبة لي.”

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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