ميسي يكشف عن أخر نادِ سيلعب له قبل الاعتزال

كشف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الإمريكي، عن محطته الأخيرة في كرة القدم، قبل اعتزاله اللعب نهائيًا.

وقال ميسي، في تصريحات لشبكة “ESPN”: “مازلت أستمتع بكرة القدم. في إنتر ميامي، أنا محظوظ بوجود زملاء وأصدقاء بجانبي. وأيضًا في المنتخب الوطني”.

وأضاف: “استمتع بالتفاصيل الصغيرة على وعي بأنني سأفتقدها عندما لا ألعب بعد الآن. ولكنني لست مستعدًا للاعتزال”.

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وواصل: “لست مستعدًا لترك كرة القدم. قضيت حياتي كلها أفعل ذلك. أحب لعب الكرة. أستمتع بالتدريبات، الحياة اليومية، والمباريات. هناك بعض الخوف من أن ينتهي كل شيء”.

وأتم: “إنتر ميامي سيكون آخر نادٍ لي، نعم.. اعتبارا من اليوم، سيكون هذا آخر نادٍ ألعب فيه”.

وعن مارادونا، قال ليونيل ميسي: “كنا نحب بعضنا البعض كثيرًا، منذ أن بدأت اللعب كان يريد دائمًا الأفضل بالنسبة لي.”