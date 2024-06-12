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الاهلي يحدد بديل كوناتيه بعد فشل الصفقة.. نجم عربي

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الأهلي

الأهلي

دخل مهاجم جديد، حسابات النادي الاهلي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

ويبحث الاهلي، عن تدعيمات في الخط الأمامي بناءًا على رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول.

وبدأت إدارة الأحمر في البحث عن بدائل جديدة لخط الهجوم، بعد تعثر المفاوضات مع محمد كوناتيه، مهاجم بوركينا فاسو خلال الساعات الأخيرة.

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ويتواجد يزن النعيمات، مهاجم منتخب الأردن والأهلي القطري، على قائمة المرشحين لتدعيم خط هجوم الاهلي في الموسم الجديد.

ويحظى يزن النعيمات حظي بإعجاب لجنة التخطيط بالنادي الاهلي، بعد ترشيحه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، ليصبح خيارًا ثانيًا لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل.

ويُعد النعيمات أحد أفضل المهاجمين في قارة آسيا، حيث تألق مع منتخب بلاده وقادهم للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية 2023.

في سياق أخر يستعد الاهلي لمواجهة نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 يونيو الجاري ضمن منافسات مسابقة الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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