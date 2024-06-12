الاهلي يحدد بديل كوناتيه بعد فشل الصفقة.. نجم عربي

دخل مهاجم جديد، حسابات النادي الاهلي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

ويبحث الاهلي، عن تدعيمات في الخط الأمامي بناءًا على رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول.

وبدأت إدارة الأحمر في البحث عن بدائل جديدة لخط الهجوم، بعد تعثر المفاوضات مع محمد كوناتيه، مهاجم بوركينا فاسو خلال الساعات الأخيرة.

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ويتواجد يزن النعيمات، مهاجم منتخب الأردن والأهلي القطري، على قائمة المرشحين لتدعيم خط هجوم الاهلي في الموسم الجديد.

ويحظى يزن النعيمات حظي بإعجاب لجنة التخطيط بالنادي الاهلي، بعد ترشيحه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، ليصبح خيارًا ثانيًا لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل.

ويُعد النعيمات أحد أفضل المهاجمين في قارة آسيا، حيث تألق مع منتخب بلاده وقادهم للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية 2023.

في سياق أخر يستعد الاهلي لمواجهة نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 يونيو الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.