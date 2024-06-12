تسوبيل يتحدث عن يورو 2024 وكروس ومنتخب ألمانيا (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار - نهى خورشيد:

تستضيف ألمانيا الحدث الرياضي الأهم والمنتظر وهو بطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2024" والمقرر انطلاقه يوم الجمعه الموافق 12 حتى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويعد راينر تسوبيل المدير الفني السابق للنادي الأهلي أبرز نجوم المنتخب الألماني والجيل الذهبي لبايرن ميونخ .

وقبل انطلاق اليورو أجري " الخليج 365" حواراً مع تسوبيل حول توقعه للبطولة ورأيه في مستوي الماكينات إلى جانب حديثه عن بعض الموضوعات الأخري.

وفيما يلى أسئلة الحوار:

فى البداية، ما رأيك فى استضافة ألمانيا لبطولة أمم أوروبا للمرة الثانية؟ وكيف سيساعد ذلك الماكينات؟

بالطبع أن تقام البطولة فى ألمانيا سيساعد ذلك الأمر المنتخب واللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم وسيكون بمثابة حافز كبير لهم من أجل تحقيق اللقب، وأتوقع أن تكون نسخة مميزة للغاية.

كيف تري المباراة الافتتاحية لليورو بين ألمانيا واسكتلندا؟

أتوقع أنا تكون المباراة الافتتاحية قوية أمام إسكتلندا وأن نشاهد لقاء جيد بين منتخبين لديهم عناصر مميزة، أتمنى أن يفوز منتخب ألمانيا.

ما توقعك لأداء منتخب ألمانيا؟ وهل سيسطيع الوصول إلى الأدوار النهائية؟

مستوي ألمانيا فى المباريات سيحدد قدرتها على مواصلة مشوارها فى البطولة، فإذا كانت النتائج جيدة، فيمكن لألمانيا أن تصل إلى النهائي بكل سهولة.

ولكن من رأيي أن الحكم على المستوي يعتمد على أول مباراتين في البطولة بالتحديد هم من سيحسمن بالطبع موقف الماكينات من التأهل وتحقيق اللقب.

ما رأيك فى مستوي المنتخب الألماني مع ناجلسمان؟

ناجلسمان مدرب شاب ورائع ولكن الأداء والمستوى لا يتحمله المدرب فليس فقط هو الذي يجب أن يكون جيدًا، ولكن قبل كل شيء اللاعبين.

المباراة الودية ضد اليونان كانت سيئة للغاية في الشوط الأول وكان الشوط الثاني جيدًا ولكنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية.

من اللاعب الذي تتوقع تألقه في صفوف منتخب ألمانيا؟

أتوقع تألق توني كروس بعد عودته للقائمة هو لاعب كبير ولديه الكثير من الخبرات وسيظهر بشكل جيد فى هذة النسخة وخاصة فى المباريات الأولى لكي يثبت نفسه أمام المدرب فى ظل وجود لاعبين آخرين يستحقون أيضًا المشاركة.

ما ذكرياتك مع بطولة أمم أوروبا؟

لسوء الحظ، ليس لدي أي ذكريات جيدة عن البطولة الأوروبية الأخيرة التي شاركت بها.

من المنتخبات التي تتوقع تتويجها بالنسخة الحالية؟

هذة النسخة تضم العديد من المنتخبات القوية وهناك أكثر من منتخب مرشح لحصد اللقب هذا العام، وأري أن كلا من إسبانيا وفرنسا هم الأقرب للتتويج.

ما تقييمك للدوري الألماني الموسم الماضي؟ كيف تري الموسم القادم؟

الموسم الماضي من الدوري الألماني كان جيدًا لأنه كان هناك أخيرًا فريق آخر جيد للغاية توج بالبطولة غير بايرن ميونخ البطل الدائم، باير ليفركوزن قدم مستوي مميز واستحق أن يتوج بالبطولة، من المحتمل أن يكون الموسم المقبل مثيرًا للغاية.

ما رأيك في عمر مرموش؟ ما نصيحتك له؟

مرموش لاعب رائع للغاية واستمتع بمشاهدته مع آينتراخت فرانكفورت،ويطور بشكل جيد من موسم لآخر، وأنصحه بمواصلة العمل على نفسه، فهو لاعب جيد ويمكن أن يصبح لاعبًا جيدًا للغاية.

لا أريد مدحه أكثر من ذلك وألا سيصاب بجنون العظمة.

رأيك في مستوي حسام حسن بإعتباره أحد اللاعبين الذي دربتهم؟

حسام حسن الأنسب قيادة منتخب مصر، ويمتلك خبرات تدريبية كبيرة أتمنى التوفيق له مع الفراعنة، فهو لعب تحت قيادتي خلال مشواري مع القلعة الحمراء.

هل تتابع الدوري المصري ؟ وما رأيك في مستوي الأندية؟

أتابع الدوري المصري من وقت لآخر وأعتقد أنه من العار الحقيقي أنهم لا يستطيعون جعل الفرق تلعب على الأقل نفس العدد من المباريات تقريبًا وليس هناك عدالة بين جميع الأندية المصرية.

هل تفكر في العودة للعمل كمدرب مرة أخري؟ وما هي رسالتك لكولر والأهلي؟

عمري الآن 76 عامًا وأنني أكبر من أن أتولى أي فريق آخر بالدوري المصري. ولكنني أتمني التوفيق للنادي الأهلي وأيضًا حظًا سعيدًا لمارسيل كولر.