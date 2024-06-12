"خضع لبرنامج تأهيلي".. طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة وسام أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق وسام أبو علي، خلال المشاركة رفقة منتخب فلسطين أمام لبنان، في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "وسام أبو علي مهاجم الفريق، يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، الذي بدأ في تنفيذه أمس الثلاثاء على هامش المران الجماعي للفريق"..

وأضاف: "الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب، أثبتت إصابته بجزع في أربطة الكاحل، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين".

واختتم جاب الله تصريحاته: "وسام بدأ تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل للتخلص من الإصابة".

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، لمواجهة فاركو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ال 11 بالدوري المصري الممتاز.

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