اخبار الرياضه

تسوبيل لـ "الخليج 365" : مرموش لاعب رائع وهذه رسالتي إليه

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أشاد الألماني راينر تسوبيل المدير الفنى السابق للنادي الأهلي بمستوي الدولى المصري عمر مرموش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر.

وقال تسوبيل فى تصريحات خاصة "لمصراوي" :"عمر مرموش لاعب رائع للغاية واستمتع بمشاهدته مع آينتراخت فرانكفورت، فهو يتطور بشكل جيد من موسم لآخر".

وأضاف مدرب الأهلي السابق :"أنصحه بمواصلة العمل على نفسه، فهو لاعب جيد ويمكن أن يصبح لاعبًا جيدًا للغاية".

واختتم حديثه قائلا:"لا أريد مدحه أكثر من ذلك وألا سيصاب بجنون العظمة".

وشارك عمر مرموش صاحب الـ25 عاماً مع آينتراخت فرانكفورت في 41 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 6 آخرين.

وانهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرانكفورت منافسات الموسم المنقضي من الدوري الألماني فى المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا