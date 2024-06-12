تسوبيل لـ "الخليج 365" : مرموش لاعب رائع وهذه رسالتي إليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أشاد الألماني راينر تسوبيل المدير الفنى السابق للنادي الأهلي بمستوي الدولى المصري عمر مرموش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر.

وقال تسوبيل فى تصريحات خاصة "لمصراوي" :"عمر مرموش لاعب رائع للغاية واستمتع بمشاهدته مع آينتراخت فرانكفورت، فهو يتطور بشكل جيد من موسم لآخر".

وأضاف مدرب الأهلي السابق :"أنصحه بمواصلة العمل على نفسه، فهو لاعب جيد ويمكن أن يصبح لاعبًا جيدًا للغاية".

واختتم حديثه قائلا:"لا أريد مدحه أكثر من ذلك وألا سيصاب بجنون العظمة".

وشارك عمر مرموش صاحب الـ25 عاماً مع آينتراخت فرانكفورت في 41 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 6 آخرين.

وانهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرانكفورت منافسات الموسم المنقضي من الدوري الألماني فى المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة.