"شد من الدرجة الثانية".. الأهلي يكشف تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق بيرسي تاو، خلال المشاركة مع منتخب بلاده جنوب أفريقيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: " إن التقرير الطبي الذي تسلمه من جانب مسؤولي الجهاز الطبي بالمنتخب الجنوب أفريقي، يشير إلى إصابة اللاعب بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية".

وأضاف: "اللاعب سيخضع لفحوصات جديدة وأشعة عقب عودته إلى القاهرة مباشرة، لتحديد البرنامج العلاجي الخاص به، والوقوف على حجم الإصابة بشكل أوضح".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ال 11 بالدوري المصري الممتاز.

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