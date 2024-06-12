خالد بيبو يكشف موعد عودة اللاعبين الدوليين للتدريبات الجماعية بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد انضمام اللاعبين الدوليين بالنادي، لتدريبات الفريق الأول استعداداً لمواجهة فاركو، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال بيبو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "لاعبي الفريق الدوليين سوف ينضمون لتدريبات الفريق الجماعية غدًا الخميس، بعدما حصلوا على راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، عقب انتهاء معسكر المنتخب لتفادي الإجهاد والإصابات، في ظل ضغط مباريات الفريق في الفترة القادمة".

وأضاف: "أحمد جاب الله طبيب الأهلي، حصل على التقرير الطبي والبدني للاعبي الأهلي الدوليين عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني، وذلك في ظل التنسيق القائم بين الجهاز الطبي في الأهلي ونظيره في المنتخب، للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين".

وتابع: "جميع اللاعبين سوف يخضعون لفحص طبي عند انتظامهم في التدريبات الجماعية غدًا".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ11 بالدوري المصري الممتاز.

أقرأ أيضًا:

مدرب جنوب أفريقيا يكشف سبب غياب بيرسي تاو عن مباراة زيمبابوي

محمد الشيبي يستأنف على وقفه عن اللعب.. وإيقاف تنفيذ العقوبة

"قولتله صباح الخير".. جمال علام يكشف رده على رئيس إنبي بشأن أزمة دوري 2003