"بالأحضان والورد".. أول فيديو من حفل زفاف محمد هاني لاعب النادي الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يحتفل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب المصري محمد هاني اليوم، بحفل زفافه داخل أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور العديد من نجوم كرة القدم المصرية، للمباركة للاعب بمناسبة حفل زفافه.

وعاد محمد هاني إلى القاهرة أمس الثلاثاء من غينيا بيساو، بعد المشاركة رفقة المنتخب المصري أمام غينيا في إطار الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر تعادل أمام منتخب غينيا بيساو، بنتيجة هدف لكلا منهما في لقاء الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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