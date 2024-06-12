10 صور من حفل زفاف محمد هاني على شقيقة زوجة حسام غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يحتفل نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد هاني اليوم، بحفل زفافه داخل أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد الحفل حضور العديد من نجوم كرة القدم المصرية، للمباركة للاعب بمناسبة حفل زفافه.

وظهر محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل خلال جلسة تصوير رفقة زوجته قبل ساعات قليلة من انطلاق حفل الزفاف.

وكان محمد هاني عاد إلى القاهرة أمس الثلاثاء من غينيا بيساو، بعد المشاركة رفقة المنتخب المصري أمام غينيا في إطار الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر تعادل أمام منتخب غينيا بيساو، بنتيجة هدف لكلا منهما في لقاء الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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