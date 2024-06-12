الصورة الأولى من حفل زفاف محمد هاني نجم النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يحتفل محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر مساء اليوم الأربعاء بحفل زفافه علي شقيقة زوجة حسام غالى قائد الأحمر السابق وذلك فى أحد فنادق العاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم النادي الأهلي والجهاز الفني للقلعة الحمراء بالاضافة إلى نجوم كرة القدم المصرية.

وكان محمد هاني شارك مع منتخب مصر فى مباراة غينيا بيساو فى الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.