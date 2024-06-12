حقيقة صورة متداولة لمحمد هاني لاعب الأهلي مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة من احتفل محمد هاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحفل زفاف شقيقته.

والحقيقة أن الصورة المتداولة هي خلال احتفله بحفل زفاف شقيقته وليس من حفل زفافه اليوم على شقيقة زوجة حسام غالى عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يقام حفل زفاف محمد هاني مساء اليوم الأربعاء فى أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد كبير من نجوم النادي الأهلي وكرة القدم المصرية.

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل على إستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.