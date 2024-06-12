شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر يحتفل مباراته المائة مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر بوصوله مع المنتخب لمائة مباراة دولية، وذلك بنشر صورته مع نجم الفراعنة محمد صلاح.

وكتب أبو العلا عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "يا له من امتياز أن أكون طبيبًا لفريق بلدي الوطني في 100 مباراة. أكثر من 9 سنوات من الالتزام والتفاني مع طاقمي الطبي الرائع ولاعبينا المذهلين. شكرًا جزيلاً لـاتحاد المصري لكرة القدم على الرحلة الرائعة ونتطلع لمزيد من النجاحات.

وواصل طبيب المنتخب الوطني تصريحاته: "إن حمل هذا القميص الثمين الموقع من قبل جميع اللاعبين وطاقم العمل كان حقًا لحظة خاصة بالنسبة لي ولطاقم العمل!".

وحرص منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، على الاحتفال بمحمد أبو العلا طبيب المنتخب بعد وصوله للمباراة رقم 100 فى تاريخه، والتواجد على رأس الجهاز الطبى للمنتخب منذ عام 2015، وأهدى المنتخب قميصاً يحمل توقيعات اللاعبين لطبيب الفراعنة محمد أبو العلا.

وأتم محمد أبو العلا مباراته رقم 100، بعد خوض المنتخب الوطني للقاء غينيا بيساو، ووصلت بعثة المنتخب الوطنى إلى مطار القاهرة الدولى قبل قليل، بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو 1/1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين أمس الاثنين فى غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا يوم 17 مارس 2025 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون.

وخاض منتخب مصر خلال معسكر شهر يونيو مواجهتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحسم الفراعنة المباراتين بفوز على بوركينا فاسو في الجولة الثالثة، وتعادل مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بعد أن حصد 10 نقاط من 4 جولات، فيما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى النقطة 6 في الوصافة.

ويقع منتخبا مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.