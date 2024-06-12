شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يحصل على راحة من تدريب الزمالك والجزيرى يؤدى تدريبات تأهيلية والان مع تفاصيل الخبر

حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الزمالك على راحة من مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية غداً الخميس بصورة طبيعية استعداداً للمباراة المقبلة أمام سيراميكا.

وأدى التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش المران .

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب تونس الأخير لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.