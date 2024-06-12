شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: خاطبنا الجبلاية لمعرفة موقف الشيبى أمام سموحة.. والصلح مع الشحات بيد اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز ، إنه تم إرسال خطابًا لاتحاد الكرة المصري للاستفسار عن موقف المغربي محمد الشيبي من المشاركة في مواجهة سموحة غداً الخميس، بعد قرار ايقافه من قبل اتحاد الكرة، وتظلم بيراميدز علي العقوبة.

وعلق هاني سعيد في تصريحات لليوم السابع علي محاولات صلح الشيبى وحسين الشحات لاعب الأهلي، قائلا: "القرار فى يد اللاعب و ندعمه فى قراراته".

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم قرر فى اجتماعه الطارئ إيقاف محمد الشيبى لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللوائح فى قضيته ضد حسين الشحات؛ إذ لجأ للقضاء الجنائى ضد لاعب الأهلى فى مسألة تخص كرة القدم.

وعاقبت محكمة جنح مدينة نصر حسين الشحات، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، لمدة 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع حرمانه من عضوية أى هيئة رياضية فى اتهامه بالتعدى على لاعب نادى بيراميذر محمد الشيبى.

تعود الواقعة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى المباراة المؤجلة من الجولة 28 بالموسم الماضى من الدورى، ومع صافرة نهاية المباراة نشبت مشادة بين الشحات والشيبى وتطورت لصفع الأول اللاعب الثانى.

بعد المباراة قررت رابطة الأندية إيقاف الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف كما غرم الأهلى، لاعبه 500 ألف جنيه رفض الشيبى وناديه بيراميدز تلك العقوبات، وقرر اللاعب مقاضاة الشحات.

رد الأهلى بالتقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة بأن الشيبى لجأ إلى المحاكم المدنية فى مخالفة للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم.