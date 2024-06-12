شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مصير متولى وعبد الفتاح من البقاء بالأهلى قبل نهاية الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

يحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مصير الثنائي محمود متولي وخالد عبد الفتاح من البقاء في صفوف القلعة الحمراء أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري، قبل الانتهاء من منافسات الموسم الحالي.

وعانى محمود متولي من الغياب عن الأهلي لفترات طويلة في الموسم الحالي والماضي بسبب الإصابات المتكررة، بينما خرج خالد عبد الفتاح من حسابات كولر على مدار الموسم الحالي، ولا يعتمد عليه في المباريات بشكل أساسي أو كبديل.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.