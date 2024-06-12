شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي وابنه يستعدان لحضور زفاف محمد هاني لاعب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

نشر حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام برفقة ابنه، خلال استعداداهما لحضور حفل زفاف محمد هاني لاعب الأهلي، والذي يحتفل اليوم بزفافه على شقيقة زوجة حسام غالي.

ويحتفل محمد هاني لاعب الأهلي بحفل زفافه مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق العاصمة الإدارية، بعد الحصول على إذن من الأهلي لدخول عش الزوجية، في حضور كوكبة من زملائه في الفريق الأحمر ونجوم الكرة المصرية.

وعاد محمد هاني إلى القاهرة أمس الثلاثاء عائدا من غينيا بيساو عقب خوض مباراة منتخب مصر ضد غينينا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.