شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تعلن قرعة دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA قرعة دور المجموعات في بطولة العظماء الثمانية، آخر بطولات الموسم الجاري للاسكواش 2023-2024.

ووافقت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" على إقامة بطولة العظماء الثمانية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجاري، وتنطلق بطولة العظماء الثمانية خلال الفترة بين 18 إلى 23 يونيو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وجاءت قرعة دور المجموعات كالتالي:

السيدات :

المجموعة A: نور الشربينى، الأمريكية أوليفيا ويفر، البلجيكيتين نيلى وتينى جيليس.

فى مجموعة B: نوران جوهر، هانيا الحمامي، الإنجليزية جورجينا كينيدى، نور الطيب.

الرجال :

وتضم المجموعة A كل من: علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، محمد الشوربجى.

وفى مجموعة B: النيوزلندى بول كول، والبيروفى دييجو إلياس، مازن هشام وطارق مؤمن .

ويشارك في البطولة 16 لاعباً بواقع 8 سيدات و8 رجال، هما الأعلى في التصنيف العالمي.

وتحمل نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لقب البطولة عن النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني للرجال لقب البطولة عن الموسم الماضي.