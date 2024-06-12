شكرا لقرائتكم خبر عن المعد البدنى لفريق اليد ينضم لجهاز جوميز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

انضم الكرواتي ماريو تومليانوفيتش المعد البدني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتواجد ماريو تومليانوفيتش في تدريب الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووافق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على انضمام المعد البدني لفريق اليد إلى جهازه المعاون ليبدأ مهام عمله اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.