شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد عن اقتراب بيراميدز من لقب الدوري: "الأهلي لو كسب مؤجلاته عدانا" والان مع تفاصيل الخبر

علق هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن اقتراب فريقه من تحقيق لقب الدوري لهذا الموسم ، خاصة وإنه يتصدر جدول ترتيب المسابقة حالياً بـ 53 نقطة.

وقال هاني في تصريحاته لليوم السابع، إن مسابقة الدوري مازالت طولية ولم تحسم بعد، خاصة وإن بيراميدز يتبقي له 12 مباراة وهذا عدد ليس بقليل، بالاضافة إلى إن الأهلي إذا فاز في جميع مؤجلاته سيتخطي بيراميدز في ترتيب الدوري ، لهذا لم يحسم بيراميدز اللقب.

تابع هاني سعيد تصريحاته مؤكدا إن اللاعبين في بيراميدز علي قدر المسئولية ويدركون أهمية المرحلة المقبلة في مشوار حسم اللقب.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم قرر فى اجتماعه الطارئ إيقاف محمد الشيبى لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللوائح فى قضيته ضد حسين الشحات؛ إذ لجأ للقضاء الجنائى ضد لاعب الأهلى فى مسألة تخص كرة القدم.

وعاقبت محكمة جنح مدينة نصر حسين الشحات، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، لمدة 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع حرمانه من عضوية أى هيئة رياضية فى اتهامه بالتعدى على لاعب نادى بيراميذر محمد الشيبى.

تعود الواقعة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى المباراة المؤجلة من الجولة 28 بالموسم الماضى من الدورى، ومع صافرة نهاية المباراة نشبت مشادة بين الشحات والشيبى وتطورت لصفع الأول اللاعب الثانى.