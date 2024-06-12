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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12-6-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12-6-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مصير الثنائي محمود متولي وخالد عبد الفتاح من البقاء في صفوف القلعة الحمراء أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري، قبل الانتهاء من منافسات الموسم الحالي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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