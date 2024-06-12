شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12-6-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مصير الثنائي محمود متولي وخالد عبد الفتاح من البقاء في صفوف القلعة الحمراء أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري، قبل الانتهاء من منافسات الموسم الحالي.

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