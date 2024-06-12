شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من الأهلى على طلب تريزيجيه باللعب فى كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كثر الحديث عن عودة محمود تريزيجيه إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب وعبر عن ترحيبه بالانضمام ولو على سبيل الإعارة من أجل المشاركة مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2025.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن اسم تريزيجيه لم يطرح من أجل العودة للأهلي في الموسم المقبل، في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع نادي طرابزون التركي والذي سيطلب مبلغ كبير نظير بيع اللاعب، وهو ما يفوق قدرات النادي المالية.

أوضح المصدر أنه من الوارد طرح فكرة استعارة تريزيجيه في الفترة القادمة حال طلب مارسيل كولر المدير الفني ذلك، كما سبق وحدث مع رمضان صبحي وقت وجوده في هيديرسفيلد الإنجليزي.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها بعد غدا الجمعة في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.