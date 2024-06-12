شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك الأربعاء 12- 6- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار نادي الزمالك الأربعاء 12- 6- 2024، حيث شهد النادي العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها ناصر ماهر والمثلوثى وعواد ينتظمون فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا.

ناصر ماهر والمثلوثى وعواد ينتظمون فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا

انتظم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك وناصر ماهر لاعب الوسط في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق خلال المران الذى أقيم مساء اليوم الأربعاء

زيزو يحصل على راحة من تدريب الزمالك والجزيرى يؤدى تدريبات تأهيلية حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الزمالك على راحة من مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. المعد البدنى لفريق اليد ينضم لجهاز جوميز فى الزمالك انضم الكرواتي ماريو تومليانوفيتش المعد البدني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

أحمد حمدى يخضع لفحوصات طبية فى ألمانيا قبل جراحة الصليبى

يخضع أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى فحوصات طبية فى ألمانيا خلال الساعات الجارية، تحت إشراف الطبيب المعالج، وذلك بعد الوصول إلى ألمانيا خلال الساعات الماضية.

اتحاد الكرة يخاطب كاف للاستفسار عن موعد السوبر الأفريقى

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، نظيره الأفريقي لمعرفة موعد ومكان بطولة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، وذلك للترتيب بشأن مباريات الدوري وكأس مصر، وكذلك وضع خطة لإنهاء المواجهات المؤجلة للفريقين وخاصة الأهلي.

الأقساط تؤجل حل أزمة القيد فى الزمالك مع بوطيب

يسعى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لحل أزمة إيقاف القيد فى أسرع وقت، والتى تم توقيعها على الفريق لمدة 3 فترات متتالية، بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتى تبلغ 2 مليون و400 الف يورو.