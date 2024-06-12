ليونيل ميسي: إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير في كرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن موعد اعتزاله كرة القدم.

وفي تصريحات لشبكة "ESPN" العالمية، قال ميسي إن فريقه الحالي انتر ميامي الأمريكي، سيكون المحطة الأخيرة في مسيرته مع كرة القدم.

وانضم ميسي لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، في صيف عام 2023، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي: "إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير، نعم. اعتبارًا من اليوم، سيكون هذا الأخير بالنسبة لي".

وأضاف: "أحب لعب كرة القدم، وأستمتع بكل شيء أكثر لأنني أدرك أنه في كل مرة يكون هناك أقل وأقل".

وخاض النجم الأرجنتيني مع الفريق الأمريكي، 29 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 25 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة، وتوج مع انتر ميامي، بلقب كأس الدوريات، كأول لقب في تاريخ النادي.

ويستعد ميسي لقيادة منتخب الأرجنتين لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا، والتي تستضيفها الولايات المتحدة خلال الصيف الحالي.

وسيدافع ليونيل ميسي ورفاقه عن لقب كوبا أمريكا، الذي توج به الفريق في النسخة الماضية، بعد فوزه على نظيره منتخب البرازيل.