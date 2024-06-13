شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 12- 6- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 12- 6- 2024، شهدت العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أهمها إعلان غياب تاو قرابة 3 أسابيع وإصابته شد فى الخلفية من الدرجة الثانية.

أول رد فعل من الأهلى على طلب تريزيجيه باللعب فى كأس العالم للأندية 2025

كثر الحديث عن عودة محمود تريزيجيه إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب.

الأهلى: تاو يغيب قرابة 3 أسابيع وإصابته شد فى الخلفية من الدرجة الثانية تعرض بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة. حارس الأهلى يتعرض لكسر في عظام الوجه.. ويغادر المستشفى كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن الحارس الشاب مصطفى مخلوف تعرض لكسر في عظام الوجه أثناء مشاركته في التدريبات أمس، وتم نقله لأحد المستشفيات. قندوسى يطلب تحديد مصيره مع الأهلى للبت فى العروض الخارجية طلب الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي والمعار إلى سيراميكا حسم مصيره من العودة إلى القلعة الحمراء أو الرحيل، من أجل البت في العروض الخارجية المقدمة للحصول على خدماته في الموسم الجديد.

كولر يطلب تقريرا عن إصابة وسام أبو علي ومدة غيابه عن الأهلى

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من الجهاز الطبي للفريق تقريرا عن موقف وسام أبو علي مهاجم الفريق الطبي ومدة غيابه عن المباريات، من أجل ترتيب أوضاعه وتحديد البدائل التي سيعتمد عليها في المباريات القادمة من عمر الدوري المصري.

موقف خالد بيبو من البقاء في الأهلي بعد شائعة الرحيل

تردد اسم خالد بيبو مدير الكرة بـ النادي الأهلي بشأن الرحيل عن منصبه عقب نهاية الموسم الحالي، ورغبة مارسيل كولر المدير الفني في عدم استمراره، وهو ما تم نفيه من قبل مسئولي النادي الأهلي.

شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم كوناتيه ومصير قندوسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس رفض لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التعاقد مع البوركيني محمد كوناتيه، وموقف الجزائري أحمد قندوسى من العودة للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

اتحاد الكرة يخاطب كاف للاستفسار عن موعد السوبر الأفريقى

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، نظيره الأفريقي لمعرفة موعد ومكان بطولة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، وذلك للترتيب بشأن مباريات الدوري وكأس مصر، وكذلك وضع خطة لإنهاء المواجهات المؤجلة للفريقين وخاصة الأهلي.



