شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتي على رأسها يترقب الاتحاد المصري لكرة القدم، رد نادي ليفربول على طلب انضمام محمد صلاح نجم الريدز لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

تحديد موعد مباراتى الزمالك والأهلى مع بروكسي والألومونيوم بدور الـ 32 لكأس مصر

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو إتحاد الكرة مواعيد مباريات دور ال٣٢ لـ كأس مصر المؤجلة.

اتحاد الكرة يترقب رد ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد

يترقب الاتحاد المصري لكرة القدم، رد نادي ليفربول على طلب انضمام محمد صلاح نجم الريدز لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس المقرر اقامتها الشهر المقبل في فرنسا.

أول رد فعل من الأهلى على طلب تريزيجيه باللعب فى كأس العالم للأندية 2025

كثر الحديث عن عودة محمود تريزيجيه إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب وعبر عن ترحيبه بالانضمام ولو على سبيل الإعارة من أجل المشاركة مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2025.

هانى سعيد عن اقتراب بيراميدز من لقب الدوري: "الأهلي لو كسب مؤجلاته عدانا"

علق هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن اقتراب فريقه من تحقيق لقب الدوري لهذا الموسم ، خاصة وإنه يتصدر جدول ترتيب المسابقة حالياً بـ 53 نقطة.

المعد البدنى لفريق اليد ينضم لجهاز جوميز فى الزمالك

انضم الكرواتي ماريو تومليانوفيتش المعد البدني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

كولر يحسم مصير متولى وعبد الفتاح من البقاء بالأهلى قبل نهاية الموسم الحالي

يحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مصير الثنائي محمود متولي وخالد عبد الفتاح من البقاء في صفوف القلعة الحمراء أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري، قبل الانتهاء من منافسات الموسم الحالي.

زيزو يحصل على راحة من تدريب الزمالك والجزيرى يؤدى تدريبات تأهيلية

حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الزمالك على راحة من مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.