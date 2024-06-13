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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12-6-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتي على رأسها يترقب الاتحاد المصري لكرة القدم، رد نادي ليفربول على طلب انضمام محمد صلاح نجم الريدز لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

اتحاد الكرة يترقب رد ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد

يترقب الاتحاد المصري لكرة القدم، رد نادي ليفربول على طلب انضمام محمد صلاح نجم الريدز لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس المقرر اقامتها الشهر المقبل في فرنسا.

أول رد فعل من الأهلى على طلب تريزيجيه باللعب فى كأس العالم للأندية 2025

كثر الحديث عن عودة محمود تريزيجيه إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب وعبر عن ترحيبه بالانضمام ولو على سبيل الإعارة من أجل المشاركة مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2025.

هانى سعيد عن اقتراب بيراميدز من لقب الدوري: "الأهلي لو كسب مؤجلاته عدانا"

علق هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن اقتراب فريقه من تحقيق لقب الدوري لهذا الموسم ، خاصة وإنه يتصدر جدول ترتيب المسابقة حالياً بـ 53 نقطة.

المعد البدنى لفريق اليد ينضم لجهاز جوميز فى الزمالك

انضم الكرواتي ماريو تومليانوفيتش المعد البدني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

شاهد الظهور الأول لمحمد هانى وزوجته قبل حفل زفافهما.. الليلة

ظهر محمد هاني لاعب النادي الأهلي، خلال جلسة التصوير برفقة زوجته قبل ساعات من حفل زفافهما المقرر إقامته الليلة.

كولر يحسم مصير متولى وعبد الفتاح من البقاء بالأهلى قبل نهاية الموسم الحالي

يحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مصير الثنائي محمود متولي وخالد عبد الفتاح من البقاء في صفوف القلعة الحمراء أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري، قبل الانتهاء من منافسات الموسم الحالي.

زيزو يحصل على راحة من تدريب الزمالك والجزيرى يؤدى تدريبات تأهيلية

حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الزمالك على راحة من مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى: تاو يغيب قرابة 3 أسابيع وإصابته شد فى الخلفية من الدرجة الثانية

تعرض بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

ناصر ماهر والمثلوثى وعواد ينتظمون فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا

انتظم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك وناصر ماهر لاعب الوسط في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

قندوسى يطلب تحديد مصيره مع الأهلى للبت فى العروض الخارجية

طلب الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي والمعار إلى سيراميكا حسم مصيره من العودة إلى القلعة الحمراء أو الرحيل، من أجل البت في العروض الخارجية المقدمة للحصول على خدماته في الموسم الجديد.

أحمد حمدى يخضع لجراحة الرباط الصليبى غدا فى ألمانيا

يخضع غدًا الخميس، أحمد حمدى لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لجراحة الرباط الصليبى، فى ألمانيا، بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع جزئى فى الرباط، خلال مواجهة الفريق أمام نهضة بركان المغربى في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تحديد موعد مباراتى الزمالك والأهلى مع بروكسي والألومونيوم بدور الـ 32 لكأس مصر

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو إتحاد الكرة مواعيد مباريات دور ال٣٢ لـ كأس مصر المؤجلة وجاءت كالتالي :

اتحاد الكرة يرد على رئيس إنبى: المستندات تُعرض أثناء التحقيق على اللجان وليس فى الواتساب

رد مسئولو اتحاد الكرة على تصريحات رئيس نادي إنبي والذى ادعى ارسال مستندات رسمية لرئيس الاتحاد جمال علام عبر الواتساب تخص أزمة الأهلي وإنبي بدورى 2003.