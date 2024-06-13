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أزمة في ليفربول بسبب محمد صلاح

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أفادت وسائل إعلامية بوجود أزمة داخل جدران نادي الإنجليزي، بسبب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني الجديد لـ "الريدز" والنجم المصري محمد صلاح جناح الفريق.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن أزمة نشبت بين نادي ليفربول وأرني سلوت بسبب محمد صلاح جناح الريدز.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من بقاء صلاح في الصيف الجاري مع ليفربول وعدم وجود فرصة لرحيله، إلا أن أرني سلوت طلب من إدارة النادي الإنجليزي تدعيم الفريق الأول بصفقة قوية بجانب الفرعون المصري.

وأوضحت أن الأزمة حدثت بسبب عدم مقدرة إدارة ليفربول على التعاقد مع صفقة سلوت بسبب حصول محمد صلاح على راتب يصل لـ350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأكدت الصحيفة أن قائد منتخب مصر لا يريد تخفيض راتبه مما يصعب قدوم الصفقة المطلوبة من المدرب الهولندي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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