أزمة في ليفربول بسبب محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بوجود أزمة داخل جدران نادي ليفربول الإنجليزي، بسبب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني الجديد لـ "الريدز" والنجم المصري محمد صلاح جناح الفريق.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن أزمة نشبت بين نادي ليفربول وأرني سلوت بسبب محمد صلاح جناح الريدز.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من بقاء صلاح في الصيف الجاري مع ليفربول وعدم وجود فرصة لرحيله، إلا أن أرني سلوت طلب من إدارة النادي الإنجليزي تدعيم الفريق الأول بصفقة قوية بجانب الفرعون المصري.

وأوضحت أن الأزمة حدثت بسبب عدم مقدرة إدارة ليفربول على التعاقد مع صفقة سلوت بسبب حصول محمد صلاح على راتب يصل لـ350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأكدت الصحيفة أن قائد منتخب مصر لا يريد تخفيض راتبه مما يصعب قدوم الصفقة المطلوبة من المدرب الهولندي.