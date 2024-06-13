ردا على تصريحات رئيس اتحاد الكرة ومكافحة المنشطات.. بيان عاجل من نادي بيراميدز بشأن أزمة رمضان صبحي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر نادي بيراميدز بيانًا علق خلاله على تصريحات حازم خميس، رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، بشأن أزمة اللاعب رمضان صبحي الأخيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة مكافحة المنشطات المصرية، إيقاف رمضان صبحي وأخطرت إدارة نادي بيراميدز بذلك حتى انتهاء التحقيقات في موعد أقصاه 6 يونيو الجاري.

وأكد بيان بيراميدز أن تصريحات رئيس الوكالة وكذلك رئيس اتحاد الكرة المصري، تعد مخالفة للقوانين واللوائح، وتؤثر على سرية القضية والبرتوكول المتبع.

وأضاف نادي بيراميدز في بيانه أن إدارة النادي تابعت في الفترة الماضية التصريحات غير المسئولة والمخالفة للقوانين واللوائح والمواثيق الدولية الحاكمة لقواعد مكافحة المنشطات، ومنها التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بخصوص لاعبنا رمضان صبحي.

وتابع: "من المؤسف أن يتم الإدلاء بتصريحات إعلامية بشكل يومي من جانب رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وهو المسئول الأول في المنظمة المصرية والذي يفترض أن يكون أول الملتزمين بالبروتوكول المتبع في مثل هذه القضايا وهو السرية وعدم تضليل الرأي العام من خلال الإدلاء بمعلومات مغلوطة."

وأكد بيراميدز "على احترامه الكامل للمبادئ والقواعد المقررة دولياً في شأن مكافحة المنشطات وأخصها الالتزام بالسرية واستمراره في الامتثال لها بغض الظر عن تصرفات الآخرين، إلا أنّه يحذر في ذات الوقت من تداول أخبار ومعلومات غير مدروسة وغير صحيحة تتعلق بقضية حساسة ما زالت قيد التحقيق."

كما أكد بيراميدز في بيانه "هو ولاعبه رمضان صبحي وممثليهما القانونيين على احترامهم الكامل لتعليمات لجنة الاستماع، والوقوف في وجه المحاولات الهادفة إلى التأثير على لجنة الاستماع من خلال تلك التصريحات غير المسئولة."