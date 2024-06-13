الطائرة الشاطئية يسافر إلى المغرب للمشاركة ببطولة افريقيا المؤهلة لباريس

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية رجل وسيدات للسفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويشارك منتخبي مصر للكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات البطولة الأفريقية المقامة خلال الفترة من 18 وحتي 24 يونيو الحاري بحثا عن خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

ويخوض المنتخبين حاليا معسكرا مغلق في القاهرة قبل السفر للمغرب يوم 18 يونيو للمنافسة على اللقب الأفريقي.

وفي نفس السياق يسافر منتخب مصر للكرة الطائرة إلى اليابان يوم 24 يونيو الجاري لخوض معسكر مغلق والمشاركة في بطولة ودية دولية تستمر حتى 1 من يوليو المقبل قبل السفر إلى الصين يوم 2 يوليو استعدادا للمشاركة في بطولة التحدي المؤهلة للدوري العالمي ضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية .

وبخوض منتخب مصر للكرة الطائرة معسكر أخيرا في الفترة من 11 وحتى 17 يوليو يشارك خلاله في بطولة ودية دولية قبل السفر مباشرة إلى فرنسا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .