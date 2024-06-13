ميدو يكشف تفاصيل رحيل الشناوي عن الأهلي قبل الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم القادم.

وشهدت الوسط الرياضي جدلًا واسعا حول من سيحرس مرمى النادي الأهلي بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، خاصة بعد تألق الأخير مع الأهلي محليًا وإفريقيًا.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "مصطفى شوبير يقدم أداء متميز مع النادي الأهلي، ويستحق حراسة مرمى الفريق في الفترة القادمة، والشناوي لديه خبرات واسعة".

وأكمل: "هناك تفكير داخل النادي الأهلي بالموافقة على رحيل محمد الشناوي في حال وجود عرض جيد للاعب والنادي، والأهلي لن يمانع لأن الفريق "متأمن" بمصطفى شوبير".

وأضاف: "احتراف محمد الشناوي مكسب للجميع، وهننتهي من الجدل المنتشر على مين فيهم الأفضل".

وتابع: "أعلم أن هناك عرض سعودي للتعاقد مع محمد الشناوي في الانتقالات القادمة".

وأتم: "النادي الأهلي لا يمانع أيضًا برحيل محمود عبد المنعم كهربا، في حال التعاقد مع رأس حربة جديد، كما انه يرحب أيضًا برحيل ديانج في حال وصول عرض جيد له وللنادي".