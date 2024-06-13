ميدو يكشف تفاصيل جلسة الخطيب وكولر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو تفاضيل جلسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر والتي جمعتهما منذ أيام.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "جميع الدوريات في العالم انتهت، ولكن في مصر ما زال هناك العديد من المباريات المتبقية، وبعض الأندية لم تلعب مع بعضها البعض حتى الأن".

وتابع: "الأهلي بدأ في التحرك لسد احتياجاته ولم يكتفي بكونه بطلا لدوري أبطال إفريقيا فقط، ولكنه درس احتياجاته جيدًا".

وأكمل: "حدث اجتماع بين محمود الخطيب وكولر الذي أبدى رغبته في نقل اللجنة الفنية وتدعيم 5 مراكز استعدادًا للموسم الجديد".

وأردف :"كولر يحتاج لـ 5 مراكز استعدادًا للموسم والبداية من حراسة المرمى على الرغم من وجود الشناوي وشوبير، وقلب دفاع ولاعب خط وسط هجومي وظهير أيسر ورأس حربة صريح، ولا يمانع كولر من رحيل كهربا".

واختتم: "الأهلي يرغب في تطوير أسلوب اللعب والتفوق على الأندية والمنافسة على جميع البطولات القادمة".