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شبانة: قرار تجميد عقوبة محمد الشيبي غير مفهوم هل اتحاد الكرة يحافظ على اللوائح

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن قرار تجميد عقوبة محمد الشيبي لاعب بيراميدز، مؤكدا بأن اللاعب متواجد خارج مصر ولا يتوقع تعليق العقوبة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك لائحة في لجنة التظلمات تنص على أنه أي عقوبة أقل من 7 مباريات لا يجوز الطعن عليها، وبالتالي فأن استئناف اللاعب سوف يرفض".

وأضاف: "قرار اتحاد الكرة بتجميد العقوبة تم ارساله للصحفيين على الواتس آب سريعا، ولا أعرف هل من يديرون اتحاد الكرة يريدون المحافظة على اللوائح أم لا؟! لدي شكوك هل هم يعملون لصالح الكرة المصرية أم لا".

وواصل: "اتحاد الكرة هم أصل المشكلة من البداية بسبب ضعف العقوبة من البداية، وهم سبب استمرار المهزلة حتى الآن".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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