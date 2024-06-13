رشوان: من حق لجنة الاستئناف تعليق عقوبة محمد الشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المحامي محمد رشوان، أنه من حق محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، تقديم الاستئناف مع تقديم طلب بتعليق العقوبة لحين النظر من جانب لجنة الاستئناف.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك طرق طعن منها اصدار عقوبة مخالفة للقانون، وقد يكون الاستئناف ضد العقوبة، ومن حق طلب تعليق العقوبة لحين النظر في الاستئناف من الناحية القانونية".

وأضاف: "اللاعب من حقه تقديم الاستئناف، مرفقا بطلب تعليق العقوبة، ومن حق اللجنة تعليق العقوبة لحين النظر فيها".

وواصل: "لو كان هناك مخالفة صادرة في العقوبة الصادرة ضد محمد الشيبي سوف يتم قبول الاستئناف والنظر فيه".

وزاد: "من حق الشيبي الطعن على العقوبة، ولجنة الاستئناف قامت بتعليق العقوبة لحين الفصل".

وأتم: "في النهاية قد يتم النظر في الاستئناف وحال رفضه سيتم الاعلان عن عدم قبول الطعن وبالتالي تنفيذ العقوبة".