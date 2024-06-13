سر رفض كولر عودة أحمد حجازي.. تفاصيل مثيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب رفض مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، ضم أحمد حجازي قائد فريق الاتحاد السعودي ومنتخب مصر.

وأوضح شوبير في تصريحات تليفزيونية، أن اسم حجازي تم طرحه ضمن صفقات محتملة للاهلي في الفترة المقبلة، خاصةً بعد أن أصبح لاعبًا حرًا.

وأضاف شوبير أن كولر تحفظ على ضم حجازي لأسباب تتعلق بعامل السن فقط، حيث يبحث الاهلي عن تخفيض معدل أعمار لاعبيه قبل خوض المنافسات الكبرى المقبلة.

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وأكد شوبير على مكانة حجازي كلاعب كبير وأحد قادة منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه قدم مستويات مميزة مع فريقه السابق اتحاد جدة.

وختم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن عامل السن هو السبب الوحيد وراء تحفظ كولر على ضم حجازي، وليس له صلة بمستوى اللاعب.

في سياق اخر عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، اللاعبين في مران بدني متنوع، لرفع لياقتهم البدنية استعدادًا لضغط المباريات القادمة.

قام كولر بتنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية خلال فقرات المران، لرفع مستوى أداء اللاعبين وتجهيزهم للمباراة.

اختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق مصغرة، لمحاكاة أجواء المباراة وتطبيق الخطط التي تم تدريبها.

يواصل الاهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش، استكمالًا للاستعداد لمباراة فاركو المقررة مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.