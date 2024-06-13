إعلامي يفجر مفاجأة عن رحيل الشناوي من الاهلي

فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة عن رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت جدلًا واسعًا بخصوص مستقبل محمد الشناوي مع الاهلي، ومن سيحرس مرمى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، في ظل تألق مصطفى شوبير خلال الفترة الأخيرة.

وأكد.ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه “الريمونتادا” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن مصطفى شوبير يقدم مستويات مميزة مع الاهلي، ويستحق أن يكون حارسه الأساسي في الفترة القادمة.

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وتابع: “الشناوي يملك خبرات واسعة، إلا أن هناك اتجاه داخل النادي الاهلي بالموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في حال وجود عرض جيد يفيد النادي واللاعب”.

وأضاف: “الاهلي لن يمانع رحيل الشناوي في ظل وجود مصطفى شوبير المتألق، واحتراف محمد الشناوي مكسب للجميع، وهننتهي من الجدل المنتشر على مين فيهم الأفضل”.

وشدد على أن الشناوي يملك عرضًا من الدوري السعودي لضمه في الانتقالات القادمة.